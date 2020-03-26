Тренер "Ленинградца" прокомментировал состояние здоровья заразившегося коронавирусом Астафьева

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Тренер "Ленинградца" прокомментировал состояние здоровья заразившегося коронавирусом Астафьева

Наставник "Ленинградца" Борис Рапопорт высказался о самочувствии хавбека Максима Астафьева, у которого обнаружили коронавирус.

"У Максима была небольшая температура, он вызвал врача. Как мне сказали, Астафьева сразу увезли в Боткинскую больницу, где ему сделали тест, который показал такой результат. Правда, сейчас никаких симптомов нет: ни кашля, ни температуры. Максим в данный момент находится в одноместной изолированной палате. Можно предполагать, что у него всё проходит в лёгкой форме. Впрочем, я не врач, не знаю, как будут развиваться события.

У нас с такой же температурой был отвезён в больницу Боткина Илья Баннов - у него была температура за 38, но диагноз не подтвердился, и его уже выпустили домой. Ребята знают: если кто-то почувствует недомогание, то нужно сразу вызвать врачей, которые моментально отвозят в больницу, где проводят обследование", - сказал Рапопорт.

37-летний Астафьев известен по выступлениям за "Зенит" с 2001 по 2003 год, за "сине-бело-голубых" он сыграл 35 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Зенит" пожелал здоровья Астафьеву, у которого обнаружен коронавирус. | http://soccernews.ru
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