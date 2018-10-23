Тренер "Лестера" иронично прокомментировал побег Варди с поля в матче с "Арсеналом"

Наставник "Лестера" Клод Пюэль иронично прокомментировал странный поступок форварда своей команды Джейми Варди в концовке вчерашнего матча против "Арсенала".

Напомним, что 31-летний футболист внезапно сбежал с поля, даже не предупредив об этом арбитров.

"У него заболел живот. Он не смог переварить решение о пенальти" - цитирует Пюэля The Sun.

Напомним, что в середине первого тайма главный судья матча Крис Кавана не назначил очевидный пенальти в ворота "Арсенала" за игру рукой Роба Холдинга. | http://soccernews.ru