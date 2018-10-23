Тренер "Лестера" иронично прокомментировал побег Варди с поля в матче с "Арсеналом"

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Тренер "Лестера" иронично прокомментировал побег Варди с поля в матче с "Арсеналом"

Наставник "Лестера" Клод Пюэль иронично прокомментировал странный поступок форварда своей команды Джейми Варди в концовке вчерашнего матча против "Арсенала".

Напомним, что 31-летний футболист внезапно сбежал с поля, даже не предупредив об этом арбитров.

"У него заболел живот. Он не смог переварить решение о пенальти" - цитирует Пюэля The Sun.

Напомним, что в середине первого тайма главный судья матча Крис Кавана не назначил очевидный пенальти в ворота "Арсенала" за игру рукой Роба Холдинга. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Яя

Обосрался...

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Флай

Мне не очень нравится игра Холдинга в целом, но если говорить об этом конкретном моменте(о неназначении пенальти), то я с судьёй согласен. На повторе -- кстати, повтор этот был именно со стороны, с позиции судьи! - было видно, что Холдинг сыграл рукой не по своему желанию, а в результате того что игрок Лестера, прыгнувший чуть позже, просто толкнул(неумышленно, скорее всего!) своим плечом руку защитника по направлению к мячу. То есть судья всё отлично видел, находясь рядом. А вот с других углов запросто могло бы показаться, что пенальти стоило бы поставить.

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