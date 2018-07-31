Тренер "Лестера" сделал заявление о будущем Магуайра

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Тренер "Лестера" сделал заявление о будущем Магуайра

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба защитника Харри Магуайра.

"Я уверен в том, что Магуайр будет в команде в следующем сезоне. Он очень хороший игрок. Думаю, у нас амбициозный клуб. У нас есть возможность сохранить лучшего игрока, продолжить работать вместе и прогрессировать" - цитирует Пюэля Sky Sports.

Напомним, что на Магуайра, который хорошо проявил себя на ЧМ-2018, претендуют "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". | http://soccernews.ru

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