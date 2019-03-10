Тренер "Лестера" ярко высказался о Варди

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс рассказал, что думает об игре нападающего Джейми Варди, который забил два гола в матче 30-го тура чемпионата Англии с "Фулхэмом" (3:1). Об этом информирует официальный сайт команды.

"Когда Варди забил первый гол, было видно, что он сделал это бескорыстно. Он отдал передачу на Тилеманса, хотя мог забить 100-й гол за клуб. Все это показывает какой он. В последние несколько лет он показал, что англичанин является мировым игроком. Мне повезло, что Варди есть в "Лестере", - сказал Роджерс.

В нынешнем сезоне Варди участвовал в 26 матчах, отметившись 12 голами и 4 ассистами.

"Лестер" занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками.

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