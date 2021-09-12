Тренер "Лейпцига" прокомментировал поражение от "Баварии"

Фото: инстаграм "Лейпцига"/Автор неизвестен

Главный тренер "РБ Лейпциг" Джесси Марш высказался после разгромного поражения от мюнхенской "Баварии" со счетом 1:4 в четвертом туре чемпионата Германии.

"Бавария" обладает высочайшим уровнем. Они показали это сегодня, особенно в финальной трети поля. Мы не играли плохо и показали свой максимум. Болельщики видели, что мы отдали все силы.

Мы играли смело, и с чуть большим везением игра могла сложиться иначе. В общем, это наш стиль игры: качество и мощь. Возможно, "Бавария" сейчас слишком сильна для "Лейпцига". У нас молодая команда. Я не разочарован. Мы должны учиться" — сказал американский специалист.

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