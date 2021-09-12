Тренер "Лейпцига" прокомментировал поражение от "Баварии"
Фото: инстаграм "Лейпцига"/Автор неизвестен
Главный тренер "РБ Лейпциг" Джесси Марш высказался после разгромного поражения от мюнхенской "Баварии" со счетом 1:4 в четвертом туре чемпионата Германии.
"Бавария" обладает высочайшим уровнем. Они показали это сегодня, особенно в финальной трети поля. Мы не играли плохо и показали свой максимум. Болельщики видели, что мы отдали все силы.
Мы играли смело, и с чуть большим везением игра могла сложиться иначе. В общем, это наш стиль игры: качество и мощь. Возможно, "Бавария" сейчас слишком сильна для "Лейпцига". У нас молодая команда. Я не разочарован. Мы должны учиться" — сказал американский специалист.
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|Команда
|М
|О
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|РБ Лейпциг
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
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|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
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|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
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|18
|Падерборн
|32
|20