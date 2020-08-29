Тренер Личка, приведший брестское "Динамо" к первому в истории чемпионству, возглавил команду из ФНЛ

Бывший наставник брестского "Динамо" Марцел Личка назначен на пост главного тренера "Оренбурга".

Клуб ФНЛ не раскрыл детали соглашения с чешским специалистом.

В 2019 году Личка возглавлял брестское "Динамо" и привёл команду к первому в истории чемпионству, прервав гегемонию БАТЭ.

"Оренбург" идёт вторым в турнирной таблице ФНЛ, набрав 13 очков в стартовых 5 турах.

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