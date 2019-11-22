Тренер "Лилля" раскритиковал Моуринью

Наставник "Лилля" Кристоф Гальтье подверг критике нового рулевого "Тоттенхэма" Жозе Моуринью за переманивание двух специалистов из его тренерского штаба.

Напомним, что по приглашению "Особенного" променяли "догов" на "шпор" Жоау Сакраменту и Нуну Сантуш.

"Я был расстроен и раздражён, потому что время выбрано не слишком удачное. Но что мог сделать президент клуба, если два сотрудника хотели уйти ради нового вызова? Каждый по-своему ведёт дела. Моуринью мне не звонил, он звонил нашему спортивному директору. Прекрасный поступок, просто шикарно", - цитирует Гальтье L’Equipe.

"Тоттенхэм" назначил Моуринью в среду - португалец сменил у руля команды уволенного Маурисио Почеттино.

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