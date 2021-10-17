Тренер "Лилля" высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"

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Тренер "Лилля" высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Главный тренер "Лилля" Жослен Гурвеннек поделился мнением о шансах французского форвард мадридского "Реала" Карима Бензема на "Золотой мяч".

"Карим – выдающийся игрок. И он стал таким давно. Его игра в Лиге наций была на уровне "Золотого мяча". Он знает, как нужно действовать и всегда выбирает правильные решения.

Видеть игру Бензема – хорошая возможность для молодежи. Потому что он бежит, чтобы помочь команде вернуть мяч, а когда мяч оказывается у его команды, Карим всегда открыт.

Выдающийся игрок. Это то, что нужно для "Золотого мяча". Я буду очень рад за него, если он получит приз в этом году", – сказал Гурвеннек.

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.

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