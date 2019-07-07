Тренер "Лиона" был уволен после обвинений в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам

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Тренер "Лиона" был уволен после обвинений в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам

Тренера академии "Лиона" уволили из-за обвинений в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам, передает Mediapart. 

По данным издания, две девушки, не достигшие возраста 16 лет, заявили, что специалист сексуально домогался их с 2017 по 2018 год. По их словам он присылал смс интимного характера. Кроме того, после одного из турниров он зашел в комнату одной из девушек и мастурбировал при ней. После этого инцидента футболистки рассказали все семьям и обратились к руководству. Тренера уволили.

Позже в клубе прекратили финансировать обучение одной из футболисток. Семья девушки подала в суд.

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