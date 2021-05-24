Тренер "Лиона" Гарсия объявил об уходе из клуба
Фото твиттер "Лиона"
Наставник "Лиона" Руди Гарсия подтвердил, что покидает занимаемую должность.
О своём уходе 57-летний специалист объявил после воскресного матча с "Ниццей". "Ткачи" проиграли со счётом 2:3 и не сумели попасть в Лигу Чемпионов.
"Сегодня грустный вечер. Я хотел покинуть клуб, оставив его в Лиге Чемпионов, но не получилось. Конечно, в следующем сезоне меня не будет в команде. Я не могу продолжать работать в таких условиях. Сейчас не время объяснять, почему", - сказал тренер.
Гарсия возглавлял "Лион" с октября 2019 года. Его контракт с клубом истечёт 30 июня.
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