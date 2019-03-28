Тренер "Лиона": "Круто, если меня сменит Моуринью"

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Тренер "Лиона": "Круто, если меня сменит Моуринью"

Наставник "Лиона" Бруно Женезио рассказал о своём отношении к слухам, сватающим Жозе Моуринью в французский клуб.

"Моуринью - очень уважаемый тренер. Он побеждал везде, где работал. Я восхищаюсь его успехами. Будет круто, если он сменит меня", - приводит слова Женезио L’Equipe.

52-летний специалист возглавляет "ткачей" с декабря 2015 года.

Моуринью ранее тренировал "Бенфику", "Униан Лейрию", "Порту", "Интер", "Реал", дважды "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

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