Тренер "Лиона": "Нам больше следует опасаться ЦСКА, а не погоды"

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы с ЦСКА.

"Наши результаты в последнее могли быть и лучше. Но за три последних месяца из 21-й встречи мы 15 матчей провели на выезде. Я верю в свою команду, мы можем обрести необходимую уверенность. В матче с ЦСКА нам нужно проявить тактическую дисциплину. Мои игроки очень талантливы. Уверен, что нас ждет успех в завтрашнем матче.

Я думаю, нам хватит времени подготовиться к матчу. А метеоусловия нас не пугают, сейчас во Франции тоже холодно. Нам больше следует опасаться ЦСКА, а не погоды", - приводят слова Женезио российские СМИ.

Матч ЦСКА - "Лион" пройдет 8 марта и начнется 21:00 по московскому времени.

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