Тренер "Лиона" неоднозначно ответил на вопрос о будущем Фекира

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио неоднозначно ответил на вопрос о будущем полузащитника Набиля Фекира.

"Останется ли Фекир в "Лионе"? Кто знает? До закрытия трансферного окна могут появиться какие-нибудь варианты. Пока что он остаётся игроком "Лиона" - цитирует Женезио Goal.com.

Напомним, что на 25-летнего Фекира претендуют "Ливерпуль" и "Челси".

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