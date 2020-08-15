Тренер "Лиона" оценил шансы своей команды пройти "Манчестер Сити"
Наставник "Лиона" Руди Гарсия поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".
"Думаю, победа над "Ювентусом" придала нам уверенности. Разумеется, "Манчестер Сити" является фаворитом пары, но уже состоявшиеся четвертьфиналы ЛЧ показали, что и фаворитов можно победить. Надеемся, это произойдёт в субботу вечером", - цитирует Гарсию официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч "Сити" - "Лион" состоится сегодня в Лиссабоне. Начало - в 22:00 по московскому времени.
В полуфинале ЛЧ победитель пары встретится с грозной "Баварией".
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