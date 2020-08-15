Тренер "Лиона" оценил шансы своей команды пройти "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситилион

Тренер "Лиона" оценил шансы своей команды пройти "Манчестер Сити"

Наставник "Лиона" Руди Гарсия поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

"Думаю, победа над "Ювентусом" придала нам уверенности. Разумеется, "Манчестер Сити" является фаворитом пары, но уже состоявшиеся четвертьфиналы ЛЧ показали, что и фаворитов можно победить. Надеемся, это произойдёт в субботу вечером", - цитирует Гарсию официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Сити" - "Лион" состоится сегодня в Лиссабоне. Начало - в 22:00 по московскому времени.

В полуфинале ЛЧ победитель пары встретится с грозной "Баварией".

Не пропустите: Французская команда впервые выбила "Ювентус" из плей-офф еврокубкового турнира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" выплатит "Ливерпулю" крупный бонус, если Коутиньо выиграет с "Баварией" Лигу Чемпионов

"Барселона" выплатит "Ливерпулю" крупный бонус, если Коутиньо выиграет с "Баварией" Лигу Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов