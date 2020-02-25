Тренер "Лиона" поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с "Ювентусом"

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия высказался по поводу предстоящего матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом".

"Ювентус" будет играть так же, как под началом Сарри играли "Наполи" и "Эмполи". Он тонкий тактик, никаких сомнений не может быть. Однако "Ювентус" очень силен и смена тренера не очень повлияла на игру. На прошлой неделе мы были уверены, что "Ливерпуль" и ПСЖ выиграют. Теперь наш черед воспользоваться шансом и показать свой лучший футбол. Мы обязаны сделать это в первом матче с "Ювентусом", - Гарсия.

Первая встреча команд состоится 26 февраля в Лионе и начнется в 23:00 по московскому времени. Ответный матч пройдет в Турине 17 марта.

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