Тренер "Лиона": "У "Зенита" есть слабые места"

Наставник "Лиона" Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Зенита".

"Было бы замечательно выиграть завтра. Но этот матч будет решающий не только для нас, но и для "Зенита". Мы должны показать всё, на что способны. Нужно забивать для того, чтобы победить. А лучше сделать это дважды. Мы знаем, в какой футбол нужно сыграть. Важно обыграть "Зенит".

У "Зенита" сильная линия нападения: Дзюба, Азмун. Семак построил организованную команду, оборону которой трудно раскачать. Но у нас и у соперника есть слабые места", - сказал Гарсия.

Напомним, что матч "Зенит" - "Лион" состоится в среду в 20:55 по московскому времени.

В случае победы "ткачи" досрочно выйдут в плей-офф ЛЧ, а "сине-бело-голубые" вылетят.

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