Тренер "Лиона" высказался о возможном трансфере Азмуна
Наставник "Лиона" Петер Бош прокомментировал новость о желании французского клуба усилиться форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном.
"Надеюсь, трансфер состоится. Но это зависит не от меня. Неизвестно, удастся ли клубам договориться", - приводит слова Боша Foot Mercato.
В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 25 миллионов евро.
Следующим летом истекает контракт иранца с "сине-бело-голубыми", поэтому клуб рискует потерять его бесплатно.
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