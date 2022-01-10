Тренер "Лиона" высказался о возможном трансфере Азмуна

Фото инстаграм Сердара Азмуна

Наставник "Лиона" Петер Бош прокомментировал новость о желании французского клуба усилиться форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном.

"Надеюсь, трансфер состоится. Но это зависит не от меня. Неизвестно, удастся ли клубам договориться", - приводит слова Боша Foot Mercato.

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 25 миллионов евро.

Следующим летом истекает контракт иранца с "сине-бело-голубыми", поэтому клуб рискует потерять его бесплатно.

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