Тренер "Локомотива" Гисдоль прокомментировал поражение от "Ахмата"
Фото твиттер "Локомотива"
Наставник московского "Локомотива" Маркус Гисдоль подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ против "Ахмата".
"Железнодорожники" дома уступили со счётом 1:2, играя с 34-й минуты вдесятером.
"Перед игрой у нас были большие проблемы с составом. Мы сегодня играли с теми футболистами, которые у нас были. Надеюсь, больше такого не будет. К кадровым проблемам добавилось удаление. До него мы играли строго и надёжно. После удаления беспокойство только увеличилось.
Принять эту красную карточку я не могу. Это был поворотный момент в игре. Моя команда играла сплочённо, но удаление повлияло. Тем не менее, мы попробовали всё, что могли. К сожалению, этого не хватило даже для одного очка.
Ситуация с удалением была определяющей. Эта карточка выглядит, как шутка. Она уничтожила нашу игру", - сказал Гисдоль.
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