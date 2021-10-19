Тренер "Локомотива" грязно оскорбил футболиста команды

Футболист академии "Локомотива" Степан Бердников сообщил, что тренер вратарей Дмитрий Екимов назвал его "говном". Из-за этого он написал соответствующее письмо на имя генерального директора клуба Владимира Леонченко.

"Дмитрий Владимирович задал вопрос: "Ты смотришься в зеркало каждый день?" Я повернулся к нему и ответил: "Нет! А что?" Он продолжил: "Когда ты встаешь каждое утро, смотри в зеркало, какое ты говно". Я ответил: "Почему я говно?" Он ответил, что я плохо играю, и сказал, чтобы я уезжал в свой "Урал" вслед за другом", - приводит текст письма "Чемпионат".

По сведениям источника, старший селекционер "Локомотива" по молодежному футболу Александр Самедов провел беседу с Бердниковым, но санкции к Екимову на данный момент не были применены.

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