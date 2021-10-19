Тренер "Локомотива" грязно оскорбил футболиста команды
Футболист академии "Локомотива" Степан Бердников сообщил, что тренер вратарей Дмитрий Екимов назвал его "говном". Из-за этого он написал соответствующее письмо на имя генерального директора клуба Владимира Леонченко.
"Дмитрий Владимирович задал вопрос: "Ты смотришься в зеркало каждый день?" Я повернулся к нему и ответил: "Нет! А что?" Он продолжил: "Когда ты встаешь каждое утро, смотри в зеркало, какое ты говно". Я ответил: "Почему я говно?" Он ответил, что я плохо играю, и сказал, чтобы я уезжал в свой "Урал" вслед за другом", - приводит текст письма "Чемпионат".
По сведениям источника, старший селекционер "Локомотива" по молодежному футболу Александр Самедов провел беседу с Бердниковым, но санкции к Екимову на данный момент не были применены.
Не пропустите: "Локомотив" назвал главные цели на ближайшие пять лет. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Семак высказался о неудачной игре Ловрена за "Зенит" в этом сезоне
-
"Спортинг" разгромил "Бешикташ" в Лиге чемпионов
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Брюгге" в матче Лиги чемпионов
-
Тренер "Локомотива" грязно оскорбил футболиста команды
-
1
Бензема громко высказался о "Золотом мяче"
-
1
Роналду ярко высказался о предстоящем матче с "Аталантой" в Лиге Чемпионов
-
Футболиста французского клуба арестовали из-за возможного секса с несовершеннолетней проституткой
-
Бартомеу объяснил, зачем "Барселона" купила Гризманна
-
Бензема грозит пять лет тюрьмы
-
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за трансферную цель "Барселоны"
-
"Барселона" объявила заявку на матч с "Динамо" Киев в Лиге Чемпионов
-
Поражение "Реала", феерия Дортмунда, крупная победа ПСЖ: результаты Юношеской лиги УЕФА 19 октября
-
Агуэро рассказал, почему он не взял 10-й номер в "Барселоне"
-
Барриос прокомментировал продление контракта с "Зенитом"
-
Икарди не сыграет с "РБ Лейпциг" из-за расставания с женой
-
Конте отказал "Ньюкаслу" ради другого клуба АПЛ
-
Гисдоль объяснил, почему заключил с "Локомотивом" краткосрочный договор
-
Барриос подписал новый контракт с "Зенитом"
-
Аллегри оценил уровень "Зенита"
-
Витория поделился ожиданиями от матча с "Лестером"