Тренер "Локомотива" высказал недовольство судейством в начале сезона

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что его команда забила чистый гол в матче третьего тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:1).

"Бывают такие периоды, когда все не идет, ничего не залетает. Но думаю, мы чистый гол опять забили. Все, что мы забиваем, у нас утащили. Мне кажется, там было чисто", – приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что 90-й минуте матча с "Оренбургом" арбитр не засчитал гол нападающего "железнодорожников" Джефферсона Фарфана, зафиксировав офсайд.

Кроме того, в первом туре с "Уфой" (0:0) судья также посчитал, что забивший гол Эдер был в положении "вне игры".

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