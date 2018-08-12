Тренер "Локомотива" высказал недовольство судейством в начале сезона

Теги локомотив москваюрий семин

Тренер "Локомотива" высказал недовольство судейством в начале сезона

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что его команда забила чистый гол в матче третьего тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:1).

"Бывают такие периоды, когда все не идет, ничего не залетает. Но думаю, мы чистый гол опять забили. Все, что мы забиваем, у нас утащили. Мне кажется, там было чисто", – приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что 90-й минуте матча с "Оренбургом" арбитр не засчитал гол нападающего "железнодорожников" Джефферсона Фарфана, зафиксировав офсайд.

Кроме того, в первом туре с "Уфой" (0:0) судья также посчитал, что забивший гол Эдер был в положении "вне игры".

Не пропустите: Семин: "Имели большое преимущество". | http://soccernews.ru

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