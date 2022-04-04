Тренер "Лорьяна" восхищен игрой Мбаппе и считает его лучшим в мире

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Главный тренер "Лорьяна" Кристоф Пелиссье после поражения от "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:5 поделился мнением об игре нападающего парижан Килиана Мбаппе, который забил два гола и отдал 3 ассиста в этом матче.

"Когда имеешь дело с таким игроком, это всегда сложно. Я думаю, что мало кто когда-либо видел таких сильных игроков. Прямо сейчас он лучший в мире.

Прекрасно, что он играет в Париже и является французом, но когда мы становимся соперниками, мы не должны быть этому рады", – сказал Пелиссье.

Всего в нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл в 27 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

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