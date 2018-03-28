Тренер "Лос-Анджелес Гэлакси": "Ибрагимович не простой смертный, поэтому он может сыграть уже в эту субботу"
Главный тренер "Лос-Анджелес Гэлакси" Зигфрид Шмид рассказал о том, когда за клуб дебютирует новичок форвард Златан Ибрагимович.
"Вы говорите о Златане Ибрагимовиче, а не о простом, смертном человеке. Уверен, он скажет вам то же самое. Ему нравятся новые вызов. Сможет ли он сыграть 90 минут в субботу? Пожалуй, что нет. Но он может провести на поле какое-то время. Златан играл в футбол во всех схемах. Он сам знает, что делать", - приводит слова Шмида официальный сайт МЛС.
Напомним, что 36-летний Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" несколько дней назад и подписал с клубом контракт до конца 2020 года.
Не пропустите: Коутиньо продемонстировал свой дом в Барселоне. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
-
Избиение "Альбиселесте" в Мадриде: Испания громит Аргентину
-
На последних минутах Италия уходит от поражения в матче с Англией
-
Не реванш, но победа: Бразилия в гостях обыграла Германию
-
И снова без шансов для команды Черчесова: Россия проигрывает Франции
Лента новостей
-
Газзаев: "Братья Березуцкие и Игнашевич обязаны сыграть на ЧМ-2018"
-
Футбол на льдине: фанатам ничего не помешает
-
Дзюба: "Уткин - жалкий человек"
-
Скауты "Барселоны" трижды просматривали де Лигта за последний месяц
-
Определены сроки возвращения в строй Неймара
-
Тренер "Лос-Анджелес Гэлакси": "Ибрагимович не простой смертный, поэтому он может сыграть уже в эту субботу"
-
Дзюба: "Я должен заслужить вызов в сборную России"
-
Ари: "Готов помочь сборной России"
-
Гиггз: "Я очень нервничал во время дебютного матча со сборной Уэльса"
-
Коутиньо продемонстировал свой дом в Барселоне
-
Шевченко: "Жду возможности поработать в клубе"
-
Асенсио: "В сборной Испании жесткая конкуренция"
-
Орлов предлагает "Зениту" умерить амбиции
-
Мончи: "Рома" продала Салаха до того, как наступил эффект Неймара"
-
Мертенс поиздевался над Лукаку в соцсети
-
Старридж получил очередную травму
-
Кокорин вошел в число десяти топ-футболистов, рискующих пропустить ЧМ-2018
-
Ди Франческо: "Рома" уважает "Барселону", но не боится ее"
-
Тевес травмировался, играя в футбол в тюрьме
-
Английский клуб уволил тренера, а затем вернул его спустя 10 дней
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34