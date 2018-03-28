Тренер "Лос-Анджелес Гэлакси": "Ибрагимович не простой смертный, поэтому он может сыграть уже в эту субботу"

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Тренер "Лос-Анджелес Гэлакси": "Ибрагимович не простой смертный, поэтому он может сыграть уже в эту субботу"
Главный тренер "Лос-Анджелес Гэлакси" Зигфрид Шмид рассказал о том, когда за клуб дебютирует новичок форвард Златан Ибрагимович.

"Вы говорите о Златане Ибрагимовиче, а не о простом, смертном человеке. Уверен, он скажет вам то же самое. Ему нравятся новые вызов. Сможет ли он сыграть 90 минут в субботу? Пожалуй, что нет. Но он может провести на поле какое-то время. Златан играл в футбол во всех схемах. Он сам знает, что делать", - приводит слова Шмида официальный сайт МЛС.

Напомним, что 36-летний Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" несколько дней назад и подписал с клубом контракт до конца 2020 года.

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