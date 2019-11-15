Тренер "Лос-Анджелес Гэлакси" сделал заявление о будущем Ибрагимовича

Наставник "Лос-Анджелес Гэлакси" Гильермо Скелотто прокомментировал будущее экс-форварда своей команды Златана Ибрагимовича.

"Ибрагимович - великолепный футболист, но я не знаю, каким будет его следующий шаг. Возможно, он завершит карьеру в Неаполе или Милане. Он хочет закончить с футболом в Италии", - цитирует Скелотто Goal.com.

Напомним, что 38-летний Ибрагимович уже выступал за три итальянских клуба - "Ювентус", "Интер" и "Милан".

31 декабря этого года звёздный швед станет свободным агентом и сможет присоединиться к новой команде бесплатно.

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