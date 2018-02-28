Тренер "Луча": "К концу матча с "Тосно" было все минус 20 градусов"

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Тренер "Луча": "К концу матча с "Тосно" было все минус 20 градусов"
Старший тренер "Луча-Энергии" Александр Алферов прокомментировал поражение своей команды от "Тосно" в 1/4 финала Кубка России (1:2).

"Про матч было много разговоров - состоится он или нет, - и в какой-то момент эта неопределенность сыграла с нами плохую шутку. Мы плохо начали встречу, особенно, первый тайм. Не получался выход из обороны, много потерь, причем, в простых ситуациях, после которых соперник проводил опасные ответные атаки - так нам забили второй гол. В перерыве внесли определенные коррективы и заиграли в другой футбол. Удалось забить и держать "Тосно" в напряжении остаток матча.

Если бы температура была ниже 15 градусов, мы бы не стали играть. А так все по регламенту. Когда игра началась, было минус 14, к концу - все 18, а то и 20. Считаю, что встречу можно было и перенести", - приводят слова Алферова российские СМИ.

Напомним, что сегодня из-за холода был перенесен другой четвертьфинал Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком".

Не пропустите: "Тосно" – "Луч-Энергия" - 2:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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