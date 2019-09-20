Тренер "Лудогорца" назвал самое уязвимое место в составе ЦСКА

Наставник "Лудогорца" Станислав Генчев рассказал, за счёт чего его команда смогла забить в ворота ЦСКА 5 голов во втором тайме матча первого тура группового этапа Лиги Европы.

"В перерыве сказал команде, что мы должны атаковать через зону Карпова, потому что ему 17 лет. Из-за этого мы создали голевые моменты и сумели забить", - сказал тренер.

Напомним, что для Вадима Карпова этот матч стал дебютным в первой команде армейцев.

"Лудогорец" к перерыву проигрывал ЦСКА, но в итоге разгромил соперника со счётом 5:1.

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