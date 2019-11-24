Тренер, любящий пиво, капитан с тяжелой судьбой и курс на "британизацию": как "Шеффилд Юнайтед" стал одним из открытий нынешнего сезона АПЛ?

Дерби Стального города – это о Шеффилде. Здесь с конца XIX века страстно конкурируют между собой два клуба – "Шеффилд Уэнсдей" и "Шеффилд Юнайтед". Первые – куда более титулованные. "Совы" – 4-кратные чемпионы Англии (в последний раз, правда, в 1930-м), 3-кратный обладатель Кубка Англии (последний раз - в 1935-м), а еще сравнительно недавно (1991 год) завоевали Кубок Лиги. "Юнайтед" получали чемпионский титул лишь однажды – в сезоне 1897/98, а последний из четырех Кубков Англии оформили еще в 1925 году. Зато посмотрите, где они сейчас! После 12 туров "клинки" удобно вонзились в пятую строчку (теперь уже по потерянным очкам), уступая лишь "Ливерпулю", "Лестеру", "Челси" и "Манчестер Сити". Между тем "Шеффилд Уэнсдей" – середняк Чемпионшипа. Как же так получилось?

Истинный британский тренер!

В 70-х, когда он еще был веснушчатым сорванцом в рваных штанах, Крис Уайлдер сделал выбор на всю жизнь – только "Шеффилд Юнайтед"! И хотя проходил обучение в молодежной команде "Саутгемптона", первым взрослым клубом правого защитника стали именно "клинки". Затем он сменил множество команд – от скромного "Волсолла" до древнего "Ноттс Каунти". На "Бремолл Лейн" вернулся лишь в сезоне 1998/99, чтобы помочь родному клубу в Чемпионшипе. Тогда до зоны плей-офф за право выхода в Премьер-лигу "Юнайтед" не добрали 9 очков. Тренерскую карьеру Уайлдер начинал, как положено – с фундамента, с "воскресной лиги" (Sanday League). "Вечером, перед игрой, я совершал рейд по ночным клубам, чтобы собрать свою команду", – вспоминает Крис. Его приключения продолжались недолго – через год возглавил хорошо знакомый "Галифакс Таун" (именно здесь он повесил бутсы на гвоздь). Маленькими, очень медленными шагами через "Оксфорд Юнайтед" и "Нортхэмптон Таун" молодой тренер в третий раз в жизни причалил к родной гавани. "Шеффилд Юнайтед" он возглавляет, начиная с 2016-го. "Клинков" принял в очень плохом положении – клуб погряз в Лиге 1, третьем дивизионе Англии. Банальный середняк где-то там, где черт говорит "спокойной ночи". Новый сезон "Шеффилд" вообще начал в темпе аутсайдера – одна ничья, три поражения. Что сделал Уайлдер? Включил режим тренера "Газмяса"? Пошел клянчить у боссов дополнительное усиление состава? Впал в депрессию? Нет! Он угостил всю команду пивом: "Ребята, просто расслабьтесь".

Такой трюк вызвал эффект атомной бомбы. "Клинки" выдали настолько роскошную серию побед, что закончили чемпионат 2016/17 с гроссмейстерской сотней очков на безапелляционном первом месте. Уайлдеру понадобился только один промежуточный сезон в Чемпионшипе (10-е место), чтобы подготовить команду к новому качественному скачку. Весной 2019-го Шеффилд финишировал вторым – сразу за "Норвичем" – и впервые за 12 лет вернулся в Премьер-лигу. Крису Уайлдеру – 52. Немалые успехи в тренерском ремесле не заставили его задрать нос. Он остается таким же простым парнем, как во времена, когда тренировал команду "воскресной лиги". Для подопечных он – безоговорочный авторитет, для болельщиков – товарищ. Крис, как никто, близкий к народу – при случае не отказывает себе в удовольствии выпить в пабе кружку-другую пива и затянуть вместе с фанами гимн в честь "клинков". Жители красно-белой части Шеффилда заговорщически улыбаются: "Он – один из нас!".

Блудный капитан!

Он родился в Шеффилде. Футболом заинтересовался, когда город стоял "на ушах" – "Уэнсдей" как раз завоевали Кубок Лиги 1991, обыграв в финале "Манчестер Юнайтед". Казалось бы, выбор любимой команды – очевиден. Но Билли Шарп уже с детства научился плыть против течения – к "Шеффилд Юнайтед". На "Бремолл Лейн" его сначала приводил отец. Немного повзрослев, Билли получил обязанности "болбоя". А в 2004-м юный форвард подписал первый профессиональный контракт с родным клубом. Это был самый счастливый день в его жизни, который, правда, вскоре изменился глубоким разочарованием. Юнайтед "сплавили" Шарпа в аренду в никому не известный клуб "Рашден энд Даймондс" (он просуществовал всего 19 лет – фактически "бабочка-однодневка", несмотря на британские традиции). А в следующем году и вообще продали в "Сканторп". Здесь началось самое интересное! За два сезона в Лиге 1 Билли наколотил 53 гола. В "Шеффилде" почесали затылок: "Надо возвращать парня". Выложили определенную сумму за своего же воспитанника и стали ожидать голов. Шарп, очевидно, "перегорел", пытаясь сыграть лучше за любимый клуб. В двух сезонах Чемпионшипа он забил 8 голов – провальный результат для камбэка, который снова заставил паковать чемоданы. Стоило Шарпу покинуть "Бремолл Лейн", как дела наладились. В течение трех лет в "Донкастере" он забил 41 мяч и пошел на повышение в "Саутгемптон", который мчался в направлении АПЛ. Правда, на тот момент о Билли Шарпе уже знала вся Великобритания – и, к сожалению, из-за других, нефутбольных причин.

27 октября 2011 жена родила форварду сына – Луи Джейкоба. 29 октября 2011 малыш умер. В течение двух дней он боролся за свою жизнь и проиграл – врачи обнаружили серьезный дефект передней брюшной стенки. Через два дня после трагедии Шарп вышел против "Мидлсбро". Уже на четырнадцатой минуте эффектной дугой отправил мяч в ворота соперников и поднял футболку. "Это для тебя, сынок" – гласил надпись на майке Билли, а главный арбитр Даррен Дедмен даже не собирался выписывать Шарпу стандартный для таких оказий "горчичник". "Я еще не потерял здравый смысл, – объяснял потом реф. – Бывают случаи, когда правила неактуальны". СМИ окрестили этот случай "голом из рая". "Пережить тяжелую утрату сына мне помог футбол", – отмечал Шарп. И все же его результативность пошатнулась, а карьера заметно покатилась вниз. После фиаско в "Сотоне" он искал счастья в "Ноттингем Форест", "Рединге", "Донкастере" (опять) и "Лидсе", но нигде не удавалось забить более 11 голов за сезон. В 2015-м Шарп вернулся в "Шеффилд Юнайтед". Разочаровавшийся в себе форвард с лишним весом и клуб, который застрял в Лиге 1. Они нуждались друг в друге, как никогда. В следующем году "клинков" возглавил Крис Уайлдер – это стало поворотным моментом для всех: команды, тренера и, конечно же, Билли Шарпа. Новый главный тренер привел с собой Мэтта Престриджа – аса в области спортивной медицины. Футболисты "Юнайтед" сразу подтянули свою физическую форму, значительно реже травмируются, а Шарп превратился в безжалостную машину для забивания голов. В течение четырех сезонов, которые предшествовали возвращению "Шеффилда" в АПЛ, он расписался в воротах соперников 89 раз! "Билли - 33 года, но он находится в лучшей форме за всю свою карьеру", – не скрывал удовлетворения Уайлдер.

Успехи британской сенсации!

Возвращение Юнайтед в Премьер-лигу превзошло даже самые оптимистичные прогнозы. "Клинки" уже успели снять скальп с "Арсенала" (1:0), повесили на выезде "Эвертон" (2:0), дали бой Челси на "Стэмфорд Бридж" (2:2) и "шпорам" на "Тоттенхэм Стэдиум" (1:1). И вообще Лондон стал удачлив городом для наглых новичков: еще один важный пункт они получили в матче против "Вест Хэма"(1:1). А в Шеффилде едва не потерял очки неудержимый, казалось бы, "Ливерпуль" – "мерсисайдцы" минимально победили только благодаря трагикомической ошибке голкипера "клинков" Дина Хендерсона. Команда явно замахнулась на титул главного открытия сезона в АПЛ. Как думаете, им это удается? Тем более, что трансферная стоимость состава "Шеффилда" уступает даже последнему клуба лиги – "Норвичу". Неслыханно!

"Юнайтед" – абсолютно тренерская команда. За три года Крису Уайлдеру удалось сплотить вокруг себя менеджмент, футболистов и болельщиков. Положительный рабочий микроклимат – это уже замечательно. Но на одном характере и самоотдаче далеко не уедешь. Нужны действенные кадровые и тактические решения. Любимая тактическая схема Уайлдера – это 3-5-2. Он не скрывает, что вдохновляется идеями Хосепа Гвардиолы и игрой "Ман. Сити". Конечно, в распоряжении Криса находятся исполнители значительно более скромного уровня, чем у Пепа, однако это не мешает экспериментировать с имеющимся ресурсом. Например, эксперты отмечают огромный вклад центральных защитников "Шеффилда" в атаку. Кто-то из них регулярно оказывается на подступах к чужой штрафной и выполняет удар или нацеленную передачу – это хорошо спутывает соперникам карты. Что касается кадровых решений, то главный принцип наставника Юнайтед – минимум легионеров. "Для меня человеческие качества очень важны, – объясняет Уайлдер. – Перед тем, как приобрести нового игрока, я должен понимать, как этот футболист вольется в коллектив. С иностранцами прогнозировать это значительно труднее".

Действительно, в актуальном составе "Шеффилд Юнайтед" лишь трое игроков из-за пределов Британских островов. И только двое из них выходили на поле: боснийский хавбек Бешич (1 матч) и французский форвард Лес Муссе (9 матчей, 3 гола – лучший снайпер "клинков" в сезоне 2019/20 на пару с Джоном Ландстремом). Зато на "Бремолл Лейн" максимально широко представлена ​​география Британских островов. Костяк – 15 англичан. Энди Стивенс, Джон Иган, Калум Робинсон, Дэвид Макголдрик – ирландцы. Джон Флек, Оливер Макберни – шотландцы. Люк Фримэн – валлиец. Оливер Норвуд – североирландец. Массовая легионеризация клубов Премьер-лиги звездами со всего мира уже давно размыла классическое представление об английском футболе. Он потерял свое истинное лицо, за которое его обожали в 70-х, 80-х и даже 90-х. Можно сколько угодно наслаждаться кружевом комбинаций "Манчестер Сити" или убийственной скоростью "Ливерпуля". Но испокон веков во всех странах ходили, прежде всего, "на своих" – простых пацанов из соседних дворов, которые выросли в футболистов первой команды; тренеров, которые не брезгуют элементарными человеческими радостями и могут опрокинуть кружку с работягами в пабе. Болельщикам "Шеффилд Юнайтед" невероятно повезло. У них именно такой тренер и именно такие игроки. "Клинки" невольно подписались на важную миссию: доказать Премьер-лиге, что даже в современных условиях результат можно достигать без звездных легионеров и супербюджетов. И пусть "Шеффилд "не способен на высокую результативность, а в его игре доминирует прагматизм, на даже за таким "олдскулом" одинаково приятно следить, черт побери!