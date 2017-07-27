Тренер "Люнгбю": "Самое плохое чувство для тренера - это вот так проиграть на последних секундах"

Главный тренер "Люнгбю" Давид Нильсен прокомментировал поражение своей команды от "Краснодара" (1:2) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Чем удивил "Краснодар"? Был один сюрприз - наш уровень. Я уверен, с такими хорошими игроками, как у "Краснодара", соперник будет недооценивать нас. Мы должны с уважением относиться ко всем игрокам. Это большое достижение для нас, потому что играем на другом уровне, более волнующем, высоком. Он очаровывает болельщиков. Думаю, мои игроки справились с задачей.

Самое плохое чувство для тренера - это вот так проиграть на последних секундах, но у нас есть игра в следующий четверг. Мы надеемся продержаться на таком уровне все 90 минут. Мы играли на таком стадионе, где все болели против нас. Этот четверг остался за "Краснодаром", в следующем - посмотрим", - приводят слова Нильсена российские СМИ.

Напомним, что ответный матч "Люнгбю" - "Краснодар" пройдет в Дании и состоится 3 августа.

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