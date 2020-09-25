Тренер "Маккаби" прокомментировал победу над "Ростовом"
Наставник "Маккаби" из Хайфы Барак Бахар высказался о победе своей команды над "Ростовом" (2:1) в матче квалификации Лиги Европы.
"Получил большое удовольствие от самоотдачи своих игроков. Пройти команду такого уровня, в таком стиле... Очень горжусь тем, как мы сыграли. Несмотря на пропущенный гол, мы хорошо начали матч, прессинговали соперника, а потом забили. Мы контролировали игру, сравняли счёт и по делу выиграли", - сказал Бахар.
"Маккаби" в гостях одержал волевую победу над "Ростовом" и в раунде плей-офф квалификации ЛЕ сразится с "Тоттенхэмом".
Не пропустите: Карпин считает, что нынешний уровень РПЛ сопоставим с чемпионатом Израиля. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" автоматически прошёл в 1/8 финала Кубка английской лиги
-
"Спартак" сделал предложение о трансфере Хюсая
-
"Рома" близка к подписанию нападающего "Реала"
-
Неймар отреагировал на эмоциональное прощание Месси с Суаресом
-
Менди прокомментировал свой переход в "Челси"
-
Коутиньо выбрал новый номер в "Барселоне"
-
1
Официально: Черевченко возглавил "Химки"
-
"Интер" нацелился на защитника "Шальке"
-
Стали известны сроки восстановления нападающего "Арсенала" Луценко
-
1
Месси высказался об уходе Суареса из "Барселоны"
-
1
"Монако" арендовал хавбека "Бенфики" по прозвищу "Осьминог"
-
Черчесов поделился впечатлениями после просмотра фильма "Стрельцов"
-
Тренер "Маккаби" прокомментировал победу над "Ростовом"
-
1
Глушаков близок к переходу в "Химки"
-
"Челси" готов отдать Кепу в аренду
-
"Милан" впервые за 12 лет не проигрывает в 16 матчах подряд
-
Губерниев: "Надеюсь, наш футбол не дойдёт до уровня чемпионата Ватикана"
-
Впервые в истории немецкая команда обыграла испанскую в матче за Суперкубок УЕФА
-
2
Президент "Атлетико": "Бартомеу - великий. История докажет его правоту"
-
Гвардиола рассказал о кадровых проблемах "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0