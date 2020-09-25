Тренер "Маккаби" прокомментировал победу над "Ростовом"

Наставник "Маккаби" из Хайфы Барак Бахар высказался о победе своей команды над "Ростовом" (2:1) в матче квалификации Лиги Европы.

"Получил большое удовольствие от самоотдачи своих игроков. Пройти команду такого уровня, в таком стиле... Очень горжусь тем, как мы сыграли. Несмотря на пропущенный гол, мы хорошо начали матч, прессинговали соперника, а потом забили. Мы контролировали игру, сравняли счёт и по делу выиграли", - сказал Бахар.

"Маккаби" в гостях одержал волевую победу над "Ростовом" и в раунде плей-офф квалификации ЛЕ сразится с "Тоттенхэмом".

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