Тренер "Мальорки" высказался о проблемах с составом на фоне "Барселоны"
Фото: инстаграм "Мальорки"/Автор неизвестен
Главный тренер "Мальорки" Луис Гарсия Пласа рассказал о потерях своей команды перед матчем с "Барселоной" в Ла Лиге.
"В нашей команде наибольшее количество потерь в составе во всей Ла Лиге. Но об этом сейчас стали говорить, поскольку это "Барселона".
Видимо, "Барселона" – единственная команда, у которой есть проблемы.
Их футболисты со скамейки запасных могут выходить в стартовом составе любой команды", – сказал испанский специалист.
Ранее Хави, главный тренер каталонского клуба заявил, что не может рассчитывать на 17-18 футболистов (9 из них – с положительным тестом на коронавирус) и поднял вопрос о возможном переносе матча.
Как сообщает издание Marca, "Мальорка" не подавал запрос о переносе матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14