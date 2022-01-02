Тренер "Мальорки" высказался о проблемах с составом на фоне "Барселоны"

Фото: инстаграм "Мальорки"/Автор неизвестен

Главный тренер "Мальорки" Луис Гарсия Пласа рассказал о потерях своей команды перед матчем с "Барселоной" в Ла Лиге.

"В нашей команде наибольшее количество потерь в составе во всей Ла Лиге. Но об этом сейчас стали говорить, поскольку это "Барселона".

Видимо, "Барселона" – единственная команда, у которой есть проблемы.

Их футболисты со скамейки запасных могут выходить в стартовом составе любой команды", – сказал испанский специалист.

Ранее Хави, главный тренер каталонского клуба заявил, что не может рассчитывать на 17-18 футболистов (9 из них – с положительным тестом на коронавирус) и поднял вопрос о возможном переносе матча.

Как сообщает издание Marca, "Мальорка" не подавал запрос о переносе матча.

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