Тренер "Манчестер Юнайтед" может возглавить "Арсенал"

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Тренер "Манчестер Юнайтед" может возглавить "Арсенал"

Новым наставником "Арсенала" может стать тренер "Манчестер Юнайтед" Руй Фариа, сообщает The Sun.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает кандидатуру Фарии, который сейчас является ассистентом Жозе Моуринью, в качестве преемника Арсена Венгера.

Стоит отметить, что Фария работает вместе с Моуринью уже 17 лет.

При этом в сферу интересов "Арсенала" также входят Тьерри Анри, Массимилиано Аллегри, Патрик Виейра, Йоахим Лев, Леонарду Жардим, Карло Анчелотти, Брендан Роджерс, Юлиан Нагельсманн, Микель Артета, Диего Симеоне, Маурицио Сарри и Желько Бувач.

Не пропустите: Появился новый кандидат на пост тренера "Арсенала". | http://soccernews.ru

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Арсеналом будет руководить ассистент Моура? Смешно

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