Тренер "Метца" раскритиковал поведение Мбаппе
Фото твиттер ПСЖ
Наставник "Метца" Фредерик Антонетти обратил внимание на провокационное поведение форварда ПСЖ Килиана Мбаппе после очного матча между командами.
Напомним, что в концовке игры действия 22-летнего футболиста спровоцировали конфликт на поле.
После победного гола Ашрафа Хакими на 95-й минуте звёздный француз что-то крикнул вратарю "Метца", чем вызвал его агрессию и последующую стычку с Неймаром.
"Мне нравится Мбаппе, но если он хочет, чтобы его любили, то должен вести себя по-другому. Ему пошло бы на пользу, если бы он был скромнее", - цитирует Антонетти L'Equipe.
Не пропустите: Источник: "Ситуация вокруг Мбаппе накаляется". | http://soccernews.ru
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