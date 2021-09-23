Тренер "Метца" раскритиковал поведение Мбаппе

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Тренер "Метца" раскритиковал поведение Мбаппе

Фото твиттер ПСЖ

Наставник "Метца" Фредерик Антонетти обратил внимание на провокационное поведение форварда ПСЖ Килиана Мбаппе после очного матча между командами.

Напомним, что в концовке игры действия 22-летнего футболиста спровоцировали конфликт на поле.

После победного гола Ашрафа Хакими на 95-й минуте звёздный француз что-то крикнул вратарю "Метца", чем вызвал его агрессию и последующую стычку с Неймаром.

"Мне нравится Мбаппе, но если он хочет, чтобы его любили, то должен вести себя по-другому. Ему пошло бы на пользу, если бы он был скромнее", - цитирует Антонетти L'Equipe.

Не пропустите: Источник: "Ситуация вокруг Мбаппе накаляется". | http://soccernews.ru
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