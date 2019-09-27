Тренер "Милана" - о поражении в матче с "Торино": "Это наша лучшая игра в сезоне"

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Тренер "Милана" - о поражении в матче с "Торино": "Это наша лучшая игра в сезоне"

Наставник "Милана" Марко Джампаоло высказался после поражения своей команды от "Торино" в матче пятого тура Серии А.

"Команда доминировала в течение большей части матча и контролировала происходящее на поле. Ошибки, конечно, были, но, я думаю, что это наша лучшая игра в сезоне. Поражение считаю незаслуженным", - приводит слова Джампаоло Football Italia.

"Россонери" набрали всего 6 баллов в 5 играх итальянского чемпионата и находятся на 13-м месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на 2 очка.

Не пропустите видеообзор матча "Торино" - "Милан". | http://soccernews.ru
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