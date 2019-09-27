Тренер "Милана" - о поражении в матче с "Торино": "Это наша лучшая игра в сезоне"
Наставник "Милана" Марко Джампаоло высказался после поражения своей команды от "Торино" в матче пятого тура Серии А.
"Команда доминировала в течение большей части матча и контролировала происходящее на поле. Ошибки, конечно, были, но, я думаю, что это наша лучшая игра в сезоне. Поражение считаю незаслуженным", - приводит слова Джампаоло Football Italia.
"Россонери" набрали всего 6 баллов в 5 играх итальянского чемпионата и находятся на 13-м месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на 2 очка.
Не пропустите видеообзор матча "Торино" - "Милан". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Семак мог возглавить "Локомотив"
-
Ибрагимович запустил новый челлендж
-
Вице-президент "Монако" назвал причину ухода Фалькао в "Галатасарай"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на бомбардира из Серии А
-
Чалов рассказал, готов ли провести всю карьеру в ЦСКА
-
Сёмин назвал претендентов на чемпионство в РПЛ
-
"Кристал Пэлас" намерен зимой усилиться игроком "Шахтёра"
-
21-летний хавбек ЦСКА: "Думал о завершении карьеры после травмы колена"
-
Раньери может возглавить аутсайдера Лиги 1
-
Гаттузо прилетел в Москву для возможного трудоустройства в клуб РПЛ
-
Луис Адриано оформил дубль в матче чемпионата Бразилии. Он забил уже 6 голов за "Палмейрас"
-
Тренер "Милана" - о поражении в матче с "Торино": "Это наша лучшая игра в сезоне"
-
Главные новости дня: 26 сентября
-
Игуаин: "Роналду изменился с момента наших выступлений за "Реал"
-
Геркус высказался о возможном переходе братьев Миранчуков в "Зенит"
-
2
СМИ: "Челси" хочет купить летом 2020 года Неймара за 300 миллионов евро
-
"Реал Сосьедад" - "Алавес" - 3:0 (видеообзор матча)
-
Геркус рассказал, у кого больше шансов в матче "Локомотив" - "Зенит"
-
"Торино" - "Милан" - 2:1 (видеообзор матча)
-
"Милан" проиграл "Торино" в матче 5-го тура Серии А (видео голов)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|5
|15
|2
|Ювентус
|5
|13
|3
|Аталанта
|5
|10
|4
|Наполи
|5
|9
|5
|Кальяри
|5
|9
|6
|Торино
|5
|9
|7
|Рома
|5
|8
|8
|Болонья
|5
|8
|9
|Лацио
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|6
|11
|Брешия
|5
|6
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Милан
|5
|6
|14
|Лечче
|5
|6
|15
|Фиорентина
|5
|5
|16
|Хеллас Верона
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
|18
|Удинезе
|5
|4
|19
|СПАЛ
|5
|3
|20
|Сампдория
|5
|3