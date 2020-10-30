Тренер "Милана" объяснил замену Ибрагимовича в перерыве игры со "Спартой"
Наставник "Милана" Стефано Пиоли рассказал, с чем была связана замена форварда Златана Ибрагимовича после первого тайма матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против пражской "Спарты" (3:0).
"Это было запланировано заранее. Златан - чемпион, и, вероятно, он хотел бы остаться на поле, но в воскресенье нам предстоит очень сложная гостевая игра с "Удинезе", поэтому данное решение было правильным. Оно позволит внести баланс в наши старания", - цитирует Пиоли Football Italia.
Напомним, что 39-летний Ибрагимович в матче со "Спартой" не реализовал пенальти, пробив выше ворот.
"Милан" блестяще начал сезон и лидирует как в Серии А, так и в группе ЛЕ.
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|Команда
|М
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|2
|Лацио
|26
|62
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
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|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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|17