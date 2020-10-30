Тренер "Милана" объяснил замену Ибрагимовича в перерыве игры со "Спартой"

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Тренер "Милана" объяснил замену Ибрагимовича в перерыве игры со "Спартой"

Наставник "Милана" Стефано Пиоли рассказал, с чем была связана замена форварда Златана Ибрагимовича после первого тайма матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против пражской "Спарты" (3:0).

"Это было запланировано заранее. Златан - чемпион, и, вероятно, он хотел бы остаться на поле, но в воскресенье нам предстоит очень сложная гостевая игра с "Удинезе", поэтому данное решение было правильным. Оно позволит внести баланс в наши старания", - цитирует Пиоли Football Italia.

Напомним, что 39-летний Ибрагимович в матче со "Спартой" не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

"Милан" блестяще начал сезон и лидирует как в Серии А, так и в группе ЛЕ.

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