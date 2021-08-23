Тренер "Милана" огласил сроки возвращения Ибрагимовича на поле

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Тренер "Милана" огласил сроки возвращения Ибрагимовича на поле

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Наставник "Милана" Стефано Пиоли рассказал, когда ожидать полное возвращение в строй форварда Златана Ибрагимовича.

"Ему гораздо лучше в физическом плане, но Златан пока не работает с командой. Следующая неделя будет для него определяющей. Ибра будет тренироваться в нормальном ритме с мячом. Если всё пойдёт, как планируется, то мы рассчитываем на его возвращение после сентябрьских матчей сборных", - цитирует Пиоли официальный сайт клуба.

39-летний Ибрагимович восстанавливается после травмы колена, из-за которой он пропустил концовку прошлого сезона и Евро-2020.

В кампании 2020/21 швед сыграл за "Милан" 27 матчей, забил 17 голов и сделал 3 ассиста.

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