Тренер "Милана" Пиоли прокомментировал травму Ибрагимовича
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Наставник "Милана" Стефано Пиоли рассказал о повреждении форварда Златана Ибрагимовчича, которое он получил в матче с "Ювентусом" (3:0).
"Златан не был готов на 100 процентов, в пятницу он провёл с нами только половину тренировки. Но он хотел выйти на поле любой ценой. У него болит колено, но не думаю, что травма серьёзная. Будем следить за его состоянием", - цитирует Пиоли Football Italia.
В текущем сезоне 39-летний Ибрагимович сыграл 27 матчей за "Милан", забил 17 голов и сделал 3 ассиста.
"Россонери" идут на третьем месте в Серии А по итогам 35 туров. Им осталось сыграть с "Торино", "Кальяри" и "Аталантой".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17