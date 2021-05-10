Тренер "Милана" Пиоли прокомментировал травму Ибрагимовича

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Тренер "Милана" Пиоли прокомментировал травму Ибрагимовича

Фото Imago / Автор неизвестен

Наставник "Милана" Стефано Пиоли рассказал о повреждении форварда Златана Ибрагимовчича, которое он получил в матче с "Ювентусом" (3:0).

"Златан не был готов на 100 процентов, в пятницу он провёл с нами только половину тренировки. Но он хотел выйти на поле любой ценой. У него болит колено, но не думаю, что травма серьёзная. Будем следить за его состоянием", - цитирует Пиоли Football Italia.

В текущем сезоне 39-летний Ибрагимович сыграл 27 матчей за "Милан", забил 17 голов и сделал 3 ассиста.

"Россонери" идут на третьем месте в Серии А по итогам 35 туров. Им осталось сыграть с "Торино", "Кальяри" и "Аталантой".

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