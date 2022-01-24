Тренер "Милана" Пиоли прокомментировал травму Ибрагимовича
Фото инстаграм "Милана"
Наставник "Милана" Стефано Пиоли рассказал о характере повреждения нападающего Златана Ибрагимовича.
"Он почувствовал боль в ахилловом сухожилии. Златан думает, что это из-за поля, которое было очень тяжёлым. Мы надеемся, что он сможет восстановиться в ближайшие несколько дней", - цитирует Пиоли Football Italia.
В текущем сезоне 40-летний Ибрагимович сыграл за "Милан" 19 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.
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|26
|38
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|11
|Кальяри
|26
|32
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|26
|32
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|Удинезе
|26
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|26
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|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
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|20
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|27
|17