Тренер "Милана" Пиоли прокомментировал травму Ибрагимовича

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Тренер "Милана" Пиоли прокомментировал травму Ибрагимовича

Фото инстаграм "Милана"

Наставник "Милана" Стефано Пиоли рассказал о характере повреждения нападающего Златана Ибрагимовича.

"Он почувствовал боль в ахилловом сухожилии. Златан думает, что это из-за поля, которое было очень тяжёлым. Мы надеемся, что он сможет восстановиться в ближайшие несколько дней", - цитирует Пиоли Football Italia.

В текущем сезоне 40-летний Ибрагимович сыграл за "Милан" 19 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

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