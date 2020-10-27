Тренер "Милана" Пиоли восхитился формой Ибрагимовича

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Тренер "Милана" Пиоли восхитился формой Ибрагимовича

Наставник "Милана" Стефано Пиоли признался, что его удивляет игровая форма 39-летнего форварда Златана Ибрагимовича.

"Всегда нелегко забивать столько голов в начале сезона. Златан удивляет меня своим физическим состоянием. Он добился этого в том числе благодаря индивидуальным тренировкам. Но в любом случае ему время от времени тоже придётся отдыхать", - приводит слова Пиоли Goal.com.

У звёздного шведа с начала текущего сезона 7 голов в 5 матчах Серии А и Лиги Европы.

Недавно Ибрагимович переболел коронавирусом, но сразу после возвращения на поле он оформил два дубля в трёх играх.

Не пропустите: Ибрагимович забил за "Милан" больше голов, чем за "Интер". | http://soccernews.ru
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