Тренер "Милана" Пиоли заболел коронавирусом

Наставник "Милана" Стефано Пиоли отправлен на карантин в связи с обнаружением в его организме коронавирусной инфекции.

Сегодня утром 55-летний специалист сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат.

Как сообщает официальный сайт "россонери", симптомов болезни у тренера пока нет.

"Милан" по итогам 7 туров занимает первое место в Серии А. Ближайший матч команда проведёт 22 ноября против "Наполи".

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