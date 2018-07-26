Тренер "Милана" рассказал о будущем в команде Бакки

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал слова нападающего Карлоса Бакки, который заявил о своем желании вернуться в Испании.

"У меня нет никаких проблем с Баккой. Я еще не работал с ним, но у него действует контракт с "Миланом". Поэтому он прибудет на базу клуба в Миланелло. Я знаю, что он хочет играть в Испании и не буду заставлять его остаться. Когда мы вернемся в Италию, то я поговорю с ним. Если Карлос решит остаться, то это будет здорово. В противном случае ему лучше уйти", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне 31-летний Бакка выступал за "Вильярреал" на правах аренды, но затем клуб не стал выкупать его трансфер за 15 миллионов евро.

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