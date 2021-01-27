Тренер "Милана" рассказал о реакции Ибрагимовича на удаление в матче с "Интером"

Теги златан ибрагимовичмиланинтер миланстефано пиоли

Тренер "Милана" рассказал о реакции Ибрагимовича на удаление в матче с "Интером"

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что шведский нападающий Златан Ибрагимович извинился перед командой за свое удаление в четвертьфинальном матче Кубка Италии с "Интером" (1:2).

"Златан принес извинения команде. Он совершил поступок великого чемпиона, которым он и является", — приводит слова Пиоли Football Italia.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 15 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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