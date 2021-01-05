Тренер "Милана" рассказал о шансах Ибрагимовича сыграть с "Ювентусом"

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли сообщил, что шведский нападающий команды Златан Ибрагимович не сыграет в матче 16-го тура чемпионата Италии с туринским "Ювентусом".

"Я поругал Златана за видео, которое он разместил в социальных сетях. После этого меня засыпали звонками с вопросом, сможет ли Ибрагимович сыграть с "Ювентусом". Так вот, Златан не сыграет", - приводит слова Пиоли Gazzetta dello Sport.

39-летний Ибрагимович не выходит на поле с ноября, так как восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне он провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Матч "Милан" - "Ювентус" состоится завтра, 6 января, и начнется в 22:45 мск.

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