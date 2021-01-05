Тренер "Милана" рассказал о шансах Ибрагимовича сыграть с "Ювентусом"
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли сообщил, что шведский нападающий команды Златан Ибрагимович не сыграет в матче 16-го тура чемпионата Италии с туринским "Ювентусом".
"Я поругал Златана за видео, которое он разместил в социальных сетях. После этого меня засыпали звонками с вопросом, сможет ли Ибрагимович сыграть с "Ювентусом". Так вот, Златан не сыграет", - приводит слова Пиоли Gazzetta dello Sport.
39-летний Ибрагимович не выходит на поле с ноября, так как восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне он провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
Матч "Милан" - "Ювентус" состоится завтра, 6 января, и начнется в 22:45 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17