Тренер "Милана" сделал заявление о возможном уходе Бонуччи

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Тренер "Милана" сделал заявление о возможном уходе Бонуччи

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал информацию о возможном уходе из команды защитника Леонардо Бонуччи.

"Я разговаривал с Лео. Он является стопроцентным профессионалом и потрясающим игроком и мы обязаны прислушаться к его мнению. Когда футболист полностью отдает себя команде, то я никогда не буду обижаться на него, если он решит уйти.

Бонуччи хочет побеждать, также как и мы. Надеюсь, что "Милан" сумеет его сохранить", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Ранее сообщалось, что 31-летний Бонуччи решил уйти из "Милана". Интерес к нему проявляют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ.

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