Тренер "Милана" ушёл от ответа на вопрос о подписании Ибрагимовича
Наставник "Милана" Стефано Пиоли не захотел обсуждать с журналистами гипотетическое подписание форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.
Тренер "россонери" изящно ушёл от ответа на вопрос о возможном возвращении шведа на "Сан-Сиро".
"Ибрагимович - великий чемпион, но я должен думать о таблице. Наша задача - думать только о матче против "Наполи". Это будет сложная игра", - цитирует Пиоли Football Italia.
38-летний нападающий выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, сыграл 85 матчей и 56 голов.
31 декабря Ибрагимович станет свободным агентом. В итальянском клубе он может заработать 6 миллионов евро за полтора сезона.
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