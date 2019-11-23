Тренер "Милана" ушёл от ответа на вопрос о подписании Ибрагимовича

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Тренер "Милана" ушёл от ответа на вопрос о подписании Ибрагимовича

Наставник "Милана" Стефано Пиоли не захотел обсуждать с журналистами гипотетическое подписание форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

Тренер "россонери" изящно ушёл от ответа на вопрос о возможном возвращении шведа на "Сан-Сиро".

"Ибрагимович - великий чемпион, но я должен думать о таблице. Наша задача - думать только о матче против "Наполи". Это будет сложная игра", - цитирует Пиоли Football Italia.

38-летний нападающий выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, сыграл 85 матчей и 56 голов.

31 декабря Ибрагимович станет свободным агентом. В итальянском клубе он может заработать 6 миллионов евро за полтора сезона.

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