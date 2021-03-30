Тренер Миранчука второй сезон подряд стал лучшим в Серии А

Фото: Твиттер @Atalanta_BC

В Италии вручена премия "Золотая скамейка". Ее получает лучший тренер Серии А прошедшего сезона. Наставник "Аталанты", в которой выступает россиянин Алексей Миранчук, Джан Пьеро Гасперини стал обладателем престижной награды.

Для специалиста "Золотая скамейка" стала третьей в карьере. Причем, итальянец стал обладателем приза второй год подряд.

В прошлом сезоне Серии А "Аталанта" впечатлила всех своим атакующим футболом и смогла занять третье место в Чемпионате Италии.

Напомним, Гасперини возглавляет команду с 2016 года.