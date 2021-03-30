Тренер Миранчука второй сезон подряд стал лучшим в Серии А

Теги алексей миранчукджан пьеро гаспериниаталанта

Тренер Миранчука второй сезон подряд стал лучшим в Серии АФото: Твиттер @Atalanta_BC 
В Италии вручена премия "Золотая скамейка". Ее получает лучший тренер Серии А прошедшего сезона. Наставник "Аталанты", в которой выступает россиянин Алексей МиранчукДжан Пьеро Гасперини стал обладателем престижной награды.

Для специалиста "Золотая скамейка" стала третьей в карьере. Причем, итальянец стал обладателем приза второй год подряд. 

В прошлом сезоне Серии А "Аталанта" впечатлила всех своим атакующим футболом и смогла занять третье место в Чемпионате Италии. 

Напомним, Гасперини возглавляет команду с 2016 года.

Читать также: Гасперини ответил на вопрос об увеличении игрового времени для Миранчука | http://soccernews.ru
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