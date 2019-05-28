Тренер молодежной команды ЦСКА Сергей Игнашевич покидает команду

Тренер молодежной команды ЦСКА Сергей Игнашевич покидает свой пост. Об это клуб сообщил на своем официальном сейте.

"Мы благодарим Сергея Игнашевича за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успеха в тренерской карьере", - говорится на сайте ЦСКА.

Игнашевич выступал за красно-синих с 2004 по 2018 год. С начала завершившегося сезона он входил в тренерский штаб молодёжной команды, которая завоевала в своём первенстве золотые медали.

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