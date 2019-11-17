Тренер молодежной команды в Италии был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0
Тренер юношеской команды "Инвиктасауро" был уволен после того, как его клуб обыграл соперника со счетом 27:0. Об этом пишет Football Italia.
Президент команды Паоло Брогелли заявил, что выиграть с таким счетом было неуважительно по отношению к сопернику.
"Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла "Марину Кальчо" со счётом 27:0. Нам очень жаль, что такое произошло. Это противоречит ценностям юношеского футбола. Соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не случилось", - сказал Брогелли.
Не пропустите: Хорватия разобралась со Словакией, Австрия переиграла Северную Македонию, Израиль проиграл Польше | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Мертенс избежал травмы в матче с Россией
-
Кроос: "Сейчас я бы не назвал сборную Германии одним из главных фаворитов Евро"
-
Тренер молодежной команды в Италии был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0
-
Дзюба обратился к Витселю после матча с Бельгией
-
1
"Барселона" ведет переговоры о продлении контракта с Фати и Месси
-
1
Канчельскис заявил, что нынешняя сборная России - одна из самых слабых за всю историю
-
Кержаков: "Россия U19 пока не способна выдерживать 90 минут интенсивной игры"
-
Хорватия еще ни разу не проигрывала дома в отборах Евро
-
Дзюба прокомментировал поражение от Бельгии
-
Главные новости дня: 16 ноября
-
1
Отбор Евро-2020: все результаты 16 ноября
-
1
Определились еще четыре участника финальной части Евро-2020
-
Хорватия разобралась со Словакией, Австрия переиграла Северную Македонию, Израиль проиграл Польше
-
Германия разгромила Беларусь, Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией
-
3
Черчесов: "На Евро будем бороться за кубок"
-
Газзаев оценил игру Гильерме в матче с Бельгией
-
Ролан Гусев выступает за возвращение Акинфеева в сборную России
-
Черчесов рассказал о возможном продлении контракта с РФС
-
Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии
-
Азар вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Бельгии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7