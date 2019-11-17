Тренер молодежной команды в Италии был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0

Теги италия

Тренер молодежной команды в Италии был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0

Тренер юношеской команды "Инвиктасауро" был уволен после того, как его клуб обыграл соперника со счетом 27:0. Об этом пишет Football Italia.

Президент команды Паоло Брогелли заявил, что выиграть с таким счетом было неуважительно по отношению к сопернику.

"Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла "Марину Кальчо" со счётом 27:0. Нам очень жаль, что такое произошло. Это противоречит ценностям юношеского футбола. Соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не случилось", - сказал Брогелли.

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