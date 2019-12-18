Тренер молодежной команды "Ливерпуля" высказался об игре с "Астон Виллой"

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Тренер молодежной команды "Ливерпуля" высказался об игре с "Астон Виллой"

Тренер молодежной команды "Ливерпуля" Нил Критчли прокомментировал поражение команды в матче Кубка лиги с "Астон Виллой" (0:5). Об этом сообщает BBC.

"Мы отлично играли. Начали прекрасно, сразу было несколько моментов. Но не повезло с пропущенными мячами.

Вечер был невероятный, мы не хотели, чтобы он заканчивался. Еще получили прекрасную поддержку", - сказал Критчли.

Также тренер рассказал, что Дин Смит и Джон Терри зашли в раздевалку "Ливерпуля" и поддержали игроков после поражения.

Напомним, на этот матч "Ливерпуль" выставил самый молодой состав в истории клуба. Основной состав команды отправился на чемпионат мира среди клубов.

А еще:  "Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" со счетом 0:5 и вылетел из Кубка Лиги| http://soccernews.ru
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