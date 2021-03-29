Тренер молодёжной сборной России прокомментировал поражение от Франции на Евро-2021
Фото сайт РФС
Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Евро-2021 (U-21) против Франции.
Напомним, что россияне проиграли со счётом 0:2, пропустив оба гола с пенальти. Из-за поражения команда опустилась на третье место в квартете.
"Сегодня мы играли как минимум на равных. Второй тайм, по нашему мнению, мы в большей части превзошли соперника. Жаль, что нам не хватило остроты в завершающей стадии. У нас были подходы, но мы не доводили их до острых действий, до завершающих ударов. Был отличный момент в первом тайме у Арсена Захаряна, были моменты у Федора Чалова, Славы Грулева, Дениса Макарова, но, к сожалению, острых действий в завершении атак нам не хватило.
Хотя темп, который был в матче, мы приняли и выдержали. Мы старались играть активно, не от обороны, старались прессинговать соперника, не отходить от того футбола, в который мы играли в первой встрече. Да, что-то получалось, что-то - нет. Упрекнуть ребят ни в чем нельзя. Да, результат неудовлетворительный, но упрекнуть команду не могу.
Нельзя говорить, что французы ничего не показали. Они показали, они были хороши на мяче, хороши во взаимодействиях. Мы были готовы к тому, как они будут обороняться и атаковать. Определенные подготовительные моменты по взаимодействию проходили, но вот именно остроты командной в завершающей стадии, чтобы вывести партнера на удар, было не так много. Но, повторюсь, они были. Нужно было быть немного понастырнее в этой завершающей стадии, и все могло сложиться по-другому", - сказал Галактионов.
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