Тренер молодёжной сборной России высказался об удачном старте на Евро-2021

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Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов дал комментарии после матча 1-го тура группового этапа Евро-2021 против Исландии.

Напомним, что россияне добились разгромной победы со счётом 4:1 и возглавили квартет.

"Однозначно данную победу нельзя назвать лёгкой. Это стартовая игра на турнире, было лёгкое волнение. Но оно улетучилось с первыми действиями на поле. Нацелили команду на быстрый мяч. Ещё в начале матча были моменты, надо было их реализовывать. Захарян легко влился в команду, он хорошо себя проявил и убедил, а также его приняли ребята. Победа в первом матче - важный шаг в плане общей стратегии. Надо сейчас быть без эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией", - сказал Галактионов.

Матч между молодёжными сборными России и Франции состоится в воскресенье в 23:00 мск.

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