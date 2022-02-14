Тренер "Монако" Клеман: "Доволен возвращением Головина на поле"

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Тренер "Монако" Клеман: "Доволен возвращением Головина на поле"

Фото инстаграм Александра Головина

Наставник "Монако" Филипп Клеман выразил удовлетворение в связи с возвращением на поле полузащитника Александра Головина.

Россиянин вышел на замену в воскресном матче с "Лорьяном" (0:0). Он сыграл в Лиге 1 впервые с 12 декабря.

"Я доволен возвращением Головина. Он очень хорошо работал на тренировках в течение последних нескольких дней, поэтому заслужил выйти на поле. Пока он может сыграть не более 30-35 минут", - цитирует Клемана официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Головин сыграл 25 матчей за "Монако", забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Тренер "Монако" рассказал о состоянии Головина. | http://soccernews.ru
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