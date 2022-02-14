Тренер "Монако" Клеман: "Доволен возвращением Головина на поле"
Фото инстаграм Александра Головина
Наставник "Монако" Филипп Клеман выразил удовлетворение в связи с возвращением на поле полузащитника Александра Головина.
Россиянин вышел на замену в воскресном матче с "Лорьяном" (0:0). Он сыграл в Лиге 1 впервые с 12 декабря.
"Я доволен возвращением Головина. Он очень хорошо работал на тренировках в течение последних нескольких дней, поэтому заслужил выйти на поле. Пока он может сыграть не более 30-35 минут", - цитирует Клемана официальный сайт клуба.
В текущем сезоне Головин сыграл 25 матчей за "Монако", забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
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